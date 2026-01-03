Новый год и финансы: как масштабный праздник влияет на экономику стран

ТАШКЕНТ, 2 янв — Sputnik. Новый год! Когда мы слышим эти слова, первым делом на ум приходят нарядная елка, мандарины, снег и ожидание чуда. Спасибо талантливым массмедиа, которые на протяжении многих лет работают над созданием имиджа самого праздника и поддержанием новогоднего нарратива.
Однако Новый год уже давно не просто долгожданные выходные или массовый повод для подарков, но и один из самых весомых экономических факторов зимы. Каждый декабрь начинается та самая предновогодняя суета, когда магазины битком забиты людьми, в торговых центрах не протолкнуться, а курьеры и таксисты работают почти нон-стоп.
Дайте нам потратить деньги!
По данным сервиса TradingEconomics, потребительские расходы узбекистанцев в IV квартале 2024 года достигли примерно 877 млрд сумов, что стало историческим максимумом за период наблюдений. Для сравнения, это где-то на 20% выше, чем в III квартале 2024 года.
Это и понятно — люди начинают активнее тратить деньги. В первую очередь праздник приходит к ритейлу: продажа продуктов, бытовой техники, косметики и детских товаров в среднем вырастает на 20−40%. Недобросовестные торговые точки начинают завышать цены, либо указывать ненастоящие скидки. Поэтому Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей каждый год предупреждает ритейл о том, что такие махинации караются законом. Но даже без таких проволочек ритейл все равно делает неплохую выручку чуть ли ни с начала декабря.
Если брать в пример Россию, то по данным ВЦИОМ на празднование Нового 2025 года, россияне в среднем потратили около 65 тысяч рублей (~ 10 млн сумов), причем почти половина из них (где-то 30 тысяч рублей) ушли только на подарки.
Этот всплеск приводит к росту выручки компаний, дополнительным налоговым поступлениям и активизации малых предпринимателей. Для части бизнесов декабрь обеспечивает до трети годового дохода.
Всплеск дохода отмечает и сфера услуг. В Узбекистане, к сожалению, нет единой системы сбора и анализа статистики для кинопроката, но по данным российских аналитиков суммарная выручка кинотеатров на новогодних каникулах достигла рекордных 6,17 млрд рублей (~956 млрд сумов), что на 6,6% выше по сравнению с тем же периодом в 2024 году. Благодаря корпоративам, в предновогодний период растет выручка и общепита.
Сливки крупных выручек достаются также сектору транспорта (причем как общественного, так и такси), а также сервисам доставки.
Многие предпочитают встречать Новый год не дома, поэтому берут билеты в другие страны, города или курортные зоны, что стимулирует прибыль туристического сектора.
То самое «но».
Мишура и гирлянды на улицах выглядят красиво и добавляют новогоднего настроения. Например, мэрия в Москве на украшение города выделила 414 млн рублей (~64 млрд сумов), а Санкт-Петербург «оделся» на 1,23 млрд рублей (~190 млрд сумов). К сожалению, точных данных о расходах на новогодние украшения в городах Узбекистана нет.
Кроме того, длинные выходные обеспечивают небольшую рабочую стагнацию. По оценке Финансового университета при Правительстве России новогодние выходные обходятся экономике страны в 2−3 трлн рублей (459 трлн сумов).
Официальных данных по Узбекистану также нет, но можно предположить, что в среднем из-за 5 дней новогодних выходных в 2024 году экономика страны потеряла где-то 18,75 трлн сумов (1,3−1,4% годового ВВП).
Тем не менее, даже из-за немалых денежных потерь, праздники нужны нам как воздух. Психологи отмечают, что небольшая перезагрузка и отдых только положительно влияют на трудоспособность людей. Ведь как видно из наших трат, в первую очередь мы все это делаем ради эмоций, впечатлений и добрых воспоминаний.