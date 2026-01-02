Прокуратура помогла вернуть пенсионеру из Аксайского района 180 тысяч рублей

71-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он под предлогом защиты сбережений от «взлома» убедил пенсионера перевести все его деньги на так называемый «безопасный счет». Доверчивый мужчина последовал указаниям и перевел 180 тысяч рублей, которые были его личными сбережениями.