Прокуратура помогла вернуть пенсионеру из Аксайского района 180 тысяч рублей

Прокуратура Аксайского района помогла пенсионеру вернуть 180 тысяч, украденные мошенниками.

Источник: Комсомольская правда

В Аксайском районе правоохранители помогли пожилому мужчине, ставшему жертвой телефонных аферистов. Об этом рассказали в прокуратуре.

71-летнему мужчине позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он под предлогом защиты сбережений от «взлома» убедил пенсионера перевести все его деньги на так называемый «безопасный счет». Доверчивый мужчина последовал указаниям и перевел 180 тысяч рублей, которые были его личными сбережениями.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи начали расследование и быстро вышли на след. В ходе работы им удалось установить владельца банковского счета, на который поступили обманным путем деньги пенсионера. Им оказался житель Новосибирской области.

Прокуратура района, чтобы вернуть пенсионеру его кровные сбережения, оперативно подготовила и направила в суд исковое заявление. Суд полностью согласился с требованиями прокуратуры и постановил взыскать с владельца счета всю сумму как неосновательное обогащение. В итоге 180 тысяч рублей были возвращены в полном объеме.

