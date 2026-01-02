В 2026 году башкирская «Молочная кухня» начнет выпускать кумыс

В Башкирии «Молочная кухня» планирует в наступившем году расширить производство и выпустить новую продукцию. Об этом рассказал председатель правительства республики Андрей Назаров.
Он сообщил, что в прошлом году предприятие переработало более трех тысяч тонн сырья и выпустило 2,5 тысячи тонн готовых продуктов. При этом ассортимент пополнился двенадцатью новыми наименованиями. Кроме того, сеть обслуживания стала удобнее благодаря открытию девяти современных пунктов выдачи, расположенных в торговых центрах.
Андрей Назаров отметил, что бесплатную специализированную продукцию в 2025 году получили около 21 тысячи жителей региона, включая более полутора тысяч семей участников специальной военной операции.
В новом году планы у предприятия еще амбициознее. Часть пунктов выдачи переведут в торговые центры, чтобы сделать их более доступными. Производственный комплекс в селе Верхние Киги планируют модернизировать, и главное, там запустят выпуск традиционных для башкирской культуры кумысных продуктов.
