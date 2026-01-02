В 2026 году башкирская «Молочная кухня» начнет выпускать кумыс

Он сообщил, что в прошлом году предприятие переработало более трех тысяч тонн сырья и выпустило 2,5 тысячи тонн готовых продуктов. При этом ассортимент пополнился двенадцатью новыми наименованиями. Кроме того, сеть обслуживания стала удобнее благодаря открытию девяти современных пунктов выдачи, расположенных в торговых центрах.