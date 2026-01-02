Володин назвал поддержку семей приоритетом Госдумы

Володин отметил, что с 1 января этого года каждый из работающих родителей, имеющих двух и более детей, при определенных условиях может рассчитывать на пособие в размере разницы между суммой НДФЛ за год по ставке 13% и годовой суммой налога, рассчитанного с того же дохода, но если бы ставка была 6%.