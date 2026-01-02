Собянин: в каждом районе Москвы появятся бесплатные катки

Так, например, на катке в Каширском проезде в Нагатино-Садовниках капитально отремонтировали раздевалки, установили электронные камеры хранения. Кроме того, там сделали новые борта и ограждения, смонтировали световое и звуковое оборудование. Чтобы площадка использовалась и летом, уложили резиновое покрытие с разметкой. Рядом с катком обновили теннисный корт. Все желающие могут свободно заниматься фигурным катанием зимой и теннисом в теплое время года.