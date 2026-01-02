Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: в каждом районе Москвы появятся бесплатные катки

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Бесплатные катки с пунктами проката и медпомощи, раздевалкам и точками питания будут созданы в каждом районе Москвы. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

Источник: РИА "Новости"

«Катание на коньках, пожалуй, любимое зимнее развлечение москвичей. Почти два столетия горожане приходят на катки целыми семьями. Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках. Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе. Обустраиваем пункты проката и медпомощи, раздевалки и точки питания», — приводятся на сайте слова мэра Москвы Сергея Собянина.

Так, например, на катке в Каширском проезде в Нагатино-Садовниках капитально отремонтировали раздевалки, установили электронные камеры хранения. Кроме того, там сделали новые борта и ограждения, смонтировали световое и звуковое оборудование. Чтобы площадка использовалась и летом, уложили резиновое покрытие с разметкой. Рядом с катком обновили теннисный корт. Все желающие могут свободно заниматься фигурным катанием зимой и теннисом в теплое время года.

В рамках комплексного благоустройства также делают новые и обновляют существующие катки в парках. В 2025 году привели в порядок ледовую площадку в парке 850-летия Москвы в Марьине. Там реконструировали раздевалки, пункт проката инвентаря и комнату первой помощи, разместив их в современных и уютных павильонах. Для посетителей открылось кафе, где можно согреться и отдохнуть.

В 2023 году в парке 850-летия Москвы появились сразу два крупных катка с искусственным льдом: один — напротив дома 9 в 5-м квартале Капотни, другой — возле дома 35 на улице Марьинский Парк.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше