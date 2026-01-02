Собянин: в каждом районе Москвы появятся бесплатные катки

«Катание на коньках, пожалуй, любимое зимнее развлечение москвичей. Почти два столетия горожане приходят на катки целыми семьями. Некоторые великие спортсмены начинали путь на скромных ледовых площадках в московских двориках. Мы продолжаем эту традицию и в ходе комплексного благоустройства создаем бесплатные катки в каждом районе. Обустраиваем пункты проката и медпомощи, раздевалки и точки питания», — приводятся на сайте слова мэра Москвы Сергея Собянина.
Так, например, на катке в Каширском проезде в Нагатино-Садовниках капитально отремонтировали раздевалки, установили электронные камеры хранения. Кроме того, там сделали новые борта и ограждения, смонтировали световое и звуковое оборудование. Чтобы площадка использовалась и летом, уложили резиновое покрытие с разметкой. Рядом с катком обновили теннисный корт. Все желающие могут свободно заниматься фигурным катанием зимой и теннисом в теплое время года.
В рамках комплексного благоустройства также делают новые и обновляют существующие катки в парках. В 2025 году привели в порядок ледовую площадку в парке 850-летия Москвы в Марьине. Там реконструировали раздевалки, пункт проката инвентаря и комнату первой помощи, разместив их в современных и уютных павильонах. Для посетителей открылось кафе, где можно согреться и отдохнуть.
В 2023 году в парке 850-летия Москвы появились сразу два крупных катка с искусственным льдом: один — напротив дома 9 в 5-м квартале Капотни, другой — возле дома 35 на улице Марьинский Парк.