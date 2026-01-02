Омичи гневно пожаловались на неприятный «каток» на «Зимнем Любинском»

Омичи высказали недовольство в комментариях и посте на Телеграм-канале «Новости Омска | Жесть» на скользкие тротуар и дорогу в городском пространстве «Зимний Любинский». В итоге ходить там якобы невозможно.
По словам горожан, пешеходная зона полностью покрылась коркой скользкого льда.
«На “Зимнем Любинском” не были посыпаны дороги песком, многие падали, и я не исключение — перелом ключицы. Почему дорожные службы не посыпают дорожки песком, знают же, что людей будет много?», — рассказал один подписчик.
Также горожане раскритиковали состояние проезжей части: «Да, все было во льду. Реально просто мрак».
«Плитки очень скользкие, сами сегодня чуть не грохнулись, двигаясь в Омскую крепость на горки. Подступы к горке тоже очень скользкие, дети падают».
Один человек написал, что проблема обледенения дорог есть и центре, и в других районах.
Правда, были и позитивные отзывы о нынешнем «Зимнем Любинском». Например:
«Да, было скользко. Но организация праздничной программы была отличная! Не было пьяных, все культурно, весело. Все были с семьями. Погода сказочная. Горячее питание и чай, музыка, фейерверк! Нам очень понравилось. Всех хейтеров с Новым годом».
Ранее мы сообщали, что омские медики в новогоднюю ночь отработали в штатном режиме.