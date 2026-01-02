Ричмонд
Омичи гневно пожаловались на неприятный «каток» на «Зимнем Любинском»

По их словам, пешеходная зона покрылась коркой льда полностью.

Источник: Комсомольская правда

Омичи высказали недовольство в комментариях и посте на Телеграм-канале «Новости Омска | Жесть» на скользкие тротуар и дорогу в городском пространстве «Зимний Любинский». В итоге ходить там якобы невозможно.

По словам горожан, пешеходная зона полностью покрылась коркой скользкого льда.

«На “Зимнем Любинском” не были посыпаны дороги песком, многие падали, и я не исключение — перелом ключицы. Почему дорожные службы не посыпают дорожки песком, знают же, что людей будет много?», — рассказал один подписчик.

Также горожане раскритиковали состояние проезжей части: «Да, все было во льду. Реально просто мрак».

«Плитки очень скользкие, сами сегодня чуть не грохнулись, двигаясь в Омскую крепость на горки. Подступы к горке тоже очень скользкие, дети падают».

Один человек написал, что проблема обледенения дорог есть и центре, и в других районах.

Правда, были и позитивные отзывы о нынешнем «Зимнем Любинском». Например:

«Да, было скользко. Но организация праздничной программы была отличная! Не было пьяных, все культурно, весело. Все были с семьями. Погода сказочная. Горячее питание и чай, музыка, фейерверк! Нам очень понравилось. Всех хейтеров с Новым годом».

Ранее мы сообщали, что омские медики в новогоднюю ночь отработали в штатном режиме.