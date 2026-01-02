Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране

КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцяну заявил, что наркотики в республику попадают с территории Украины и Европейского союза.
«Мы не можем точно сказать, что наркотики поступают из той или иной страны, они идут и со стороны Украины, и со стороны Европейского союза. Например, недавно была обнаружена партия наркотиков в консервах, посылка была отправлена из Венгрии», — заявил Чернэуцяну в эфире радио Moldova.
По его словам, методы ввоза наркотиков в страну становятся всё более изощрёнными, включая маскировку в электродвигателях, посылках и других предметах.
Чернэуцяну настаивает, что в самой стране никогда не работали лаборатории по производству наркотиков, хотя возможные попытки их создания регистрировались на протяжении последних трех лет. Мониторинг проводился совместно с международными организациями, включая Europol и Eurojust.
При этом полиция Молдавии 14 ноября прошлого года сообщила о том, что в стране действовали две подпольные лаборатории по производству метамфетамина для ЕС, входящие в международную сеть, представители которой были выявлены также в Польше и Венгрии. После этого оппозиция в парламенте настаивала на проведении слушаний с участием глав МВД и прокуратуры, чтобы обсудить, как реализуются меры по борьбе с наркоторговлей, однако правящая партия «Действие и солидарность» отклонила эту инициативу.