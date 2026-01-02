Глава молдавской полиции рассказал о наркотрафике в стране

При этом полиция Молдавии 14 ноября прошлого года сообщила о том, что в стране действовали две подпольные лаборатории по производству метамфетамина для ЕС, входящие в международную сеть, представители которой были выявлены также в Польше и Венгрии. После этого оппозиция в парламенте настаивала на проведении слушаний с участием глав МВД и прокуратуры, чтобы обсудить, как реализуются меры по борьбе с наркоторговлей, однако правящая партия «Действие и солидарность» отклонила эту инициативу.