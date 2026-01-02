«Ситуацию осложняют морозы до −36 градусов и полярная ночь». Под Мурманском ищут белорусскую туристку, которую унесло течением реки Тулома во время айсфлоатинга

В Мурманской области вечером 1 января 2026 года на реке Тулома был организован групповой айсфлоатинг. Речь идет про погружение в воду в специальных костюмах, которые не дают тонуть, а также не пропускают воду. В Следственном комитете по Мурманской области уточнили, что течением унесло женщину 1968 года рождения, место ее нахождения не установлено.