«Ситуацию осложняют морозы до −36 градусов и полярная ночь». Под Мурманском ищут белорусскую туристку, которую унесло течением реки Тулома во время айсфлоатинга

Под Мурманском туристку из Беларуси унесло течением во время айсфлоатинга. Подробности сообщает «КП — Мурманск».
В Мурманской области вечером 1 января 2026 года на реке Тулома был организован групповой айсфлоатинг. Речь идет про погружение в воду в специальных костюмах, которые не дают тонуть, а также не пропускают воду. В Следственном комитете по Мурманской области уточнили, что течением унесло женщину 1968 года рождения, место ее нахождения не установлено.
Позднее выяснилось, что на айсфлоатинг отправилась группа из восьми человек, а пропавшей является туристка из Беларуси. С группой работал местный гид. После того, как стало известно, что белоруску унесло течением, началась поисково-спасательная операция. Так, на месте работают спасатели Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России, аварийно-спасательной службы Управления по ГОЧС и ПБ по Мурманской области.
Мастер спорта по плаванию, организатор заплывов через Кольский залив Виталий Поборчий обратил внимание, что река Тулома отличается довольно быстрым течением, которое может менять свое направление. Он уточняет, что участок Кола — Мурманск, где Тулома впадает в Кольский залив, очень сложный. В нем имеются участки с двойным течением, с водоворотами и предугадать условия очень сложно.
Поборчий предполагает, что белорусскую туристку могло унести в Кольский залив в сторону Мурманска. Однако, допускает он, женщину могло отнести и в противоположном направлении, то есть в сторону Мурмашей.
Очевидцы сообщают в соцсетях, что организаторы айсфлоатинга находились на берегу. В момент, когда все случилось, женщине не смогли помочь. Указанную версию проверяют следователи. Было заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 Уголовного кодекса России — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.
Ситуацию с поисками туристки из Беларуси осложняют два фактора. Первым из них является полярная ночь, когда нет солнца. На широте Мурманска гражданские сумерки 2 января длятся всего пять часов, а в остальное время — абсолютная темнота.
Второй фактор — морозы, которые усилились в Мурманской области. К примеру, в ночь с 1 на 2 января в Мурмашах было −36 градусов. Сильные морозы сохранятся также 3 и 4 января.
