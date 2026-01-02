Сколько дней в новогодние праздники в 2026 году отдыхают страны бывшего СССР

Так, в России по-прежнему сохраняются продолжительные новогодние каникулы. Официальные нерабочие дни в 2026 году охватили период с 31 декабря по 8 января, а с учетом выходных они продлятся до 11 января включительно. Такая же модель действует в Абхазии, Кыргызстане и Южной Осетии.
Чуть более сдержанный вариант выбрали Беларусь, Армения и Грузия. Так, белорусы отдыхают 1, 2, 3, 4, 10 и 11 января, армяне — 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 6, 10 и 11 января, а грузины — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 и 11 января. Такой формат позволяет сохранить праздничную атмосферу, но при этом не выпасть из рабочего ритма надолго. Подобного принципа придерживаются и страны Балтии: в Латвии в новогодние праздники жители отдыхают с 31 декабря по 4 января, а также 10 и 11 января, в Литве — 1, 3, 4, 10 и 11 января, в Эстонии — 1, 3, 4, 10 и 11 января.
Что касается стран Центральной Азии, то новогодний календарь в этом году здесь выглядит неоднородно. В Казахстане люди не работают 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11 января, в Таджикистане — 1, 2, 3, 4 и 11 января, в Туркменистане — всего лишь 1, 4 и 11 января, а в Узбекистане — 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 10 и 11 января. Особого внимания заслуживает Азербайджан — там праздничный период формально достаточно протяженный (с 1 по 4 января и с 10 по 11 января), но внутри него также присутствуют рабочие дни (с 5 по 9 января).
Молдова придерживается похожего подхода, ограничиваясь несколькими выходными в начале января без формирования длинных каникул. Местные жители в этот период работают 31 декабря, 2, 5, 6 и 9 января.
В Украине в условиях военного положения официальные праздничные и нерабочие дни в январе не предусмотрены, поэтому большинство дат остаются рабочими независимо от календаря.