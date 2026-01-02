Сколько дней в новогодние праздники в 2026 году отдыхают страны бывшего СССР

Что касается стран Центральной Азии, то новогодний календарь в этом году здесь выглядит неоднородно. В Казахстане люди не работают 1, 2, 3, 4, 7, 10 и 11 января, в Таджикистане — 1, 2, 3, 4 и 11 января, в Туркменистане — всего лишь 1, 4 и 11 января, а в Узбекистане — 31 декабря, 1, 2, 3, 4, 10 и 11 января. Особого внимания заслуживает Азербайджан — там праздничный период формально достаточно протяженный (с 1 по 4 января и с 10 по 11 января), но внутри него также присутствуют рабочие дни (с 5 по 9 января).