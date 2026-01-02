Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию в новогодние праздники

В числе первых, кто прошел диспансеризацию, были главные врачи уфимской больницы № 9 Татьяна Добрейкина, поликлиники № 46 Наталья Кокина и Бакалинской ЦРБ Забир Гиздатуллин. Они с утра сдали анализы, прошли осмотр у терапевтов и анкетирование об образе жизни.
Профилактический осмотр — это первый этап диспансеризации, для россиян с 18 лет его проводят ежегодно, гражданам до 39 лет включительно диспансеризацию необходимо проходить раз в три года, а по достижении 40 лет — ежегодно.
Записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр можно несколькими способами: через портал Госуслуги, чат-бот в MAX, мобильное приложение «К врачу», единый республиканский медицинский портал, по телефону контакт-центра минздрава Башкирии (122, добавочный 2), лично в регистратуру поликлиники или через инфоматы в ней.
