Жители Башкирии могут пройти диспансеризацию в новогодние праздники

Профилактические медицинские осмотры и диспансеризация сегодня стартуют в медорганизациях республики. Как сообщает региональный минздрав, они будут проводиться 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января 2026 года.

Источник: минздрав Башкирии / официальный телеграм-канал

В числе первых, кто прошел диспансеризацию, были главные врачи уфимской больницы № 9 Татьяна Добрейкина, поликлиники № 46 Наталья Кокина и Бакалинской ЦРБ Забир Гиздатуллин. Они с утра сдали анализы, прошли осмотр у терапевтов и анкетирование об образе жизни.

Профилактический осмотр — это первый этап диспансеризации, для россиян с 18 лет его проводят ежегодно, гражданам до 39 лет включительно диспансеризацию необходимо проходить раз в три года, а по достижении 40 лет — ежегодно.

Записаться на диспансеризацию или профилактический осмотр можно несколькими способами: через портал Госуслуги, чат-бот в MAX, мобильное приложение «К врачу», единый республиканский медицинский портал, по телефону контакт-центра минздрава Башкирии (122, добавочный 2), лично в регистратуру поликлиники или через инфоматы в ней.

Ранее врач из Башкирии рассказала, почему важно проходить диспансеризацию.