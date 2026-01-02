Ричмонд
Глава омского Заксобрания поздравил с Новым годом ветеранов войны

Это ветераны Раиса Асанова и Алексей Пилипенко.

Источник: Комсомольская правда

Председатель областного Заксобрания Александр Артемов загодя, перед праздником, навестил ветеранов Великой Отечественной войны Раису Асанову и Алексея Пилипенко. Он поздравил их с Новым годом и вручил подарки от «Единой России».

«Встречи с ветеранами способствуют укреплению связи поколений, напоминают обществу о непреходящей ценности подвига ветеранов и общей ответственности за их благополучие», — подчеркнул спикер областного парламента.

Раисе Асановой 102 года. В годы ВОВ она была телеграфисткой и разведчицей в составе Прибалтийских фронтов, была награждена орденом Красной Звезды. В мирное время работала педагогом в детском доме.

Алексею Пилипенко 101 год. Он участник битвы на Курской дуге, форсировал Днепр, воевал до самого конца войны. Имеет среди наград орден Славы III степени, орден Отечественной войны и медали «За отвагу» и «За освобождение Варшавы». Акцию «С Новым годом, ветеран!» «Единая Россия» проводит ежегодно уже на протяжении нескольких лет.

Ранее мы писали, что Заксобрание приняло бюджет области на 2026 год.

