«Ожоги от бенгальских огней, травмы глаза и пальца на правой руке». МЧС сказало о белорусах, пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь

В первый день 2026 года около 19.45 поступило сообщение про обращение в учреждение здравоохранения с травмой глаз гражданки 1982 года рождения. Она получила травму из-за взрыва пиротехнического изделия во дворе многоквартирного жилого дома в Гродно. Ее также направили на амбулаторное лечение.