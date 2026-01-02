«Ожоги от бенгальских огней, травмы глаза и пальца на правой руке». МЧС сказало о белорусах, пострадавших от пиротехники в новогоднюю ночь

Белорусы получили ожоги, травмы глаза и пальца из-за пиротехники на Новый год. Подробности озвучили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Примерно в 06.24 в четверг, 1 января, поступила информация про обратившегося в больницу с ожогами гражданина 1987 года рождения. В МЧС отметили, что ожоги мужчина получил в момент использования бенгальских огней в квартире в Сморгони. Ему оказали помощь и направили на амбулаторное лечение.
В первый день 2026 года около 19.45 поступило сообщение про обращение в учреждение здравоохранения с травмой глаз гражданки 1982 года рождения. Она получила травму из-за взрыва пиротехнического изделия во дворе многоквартирного жилого дома в Гродно. Ее также направили на амбулаторное лечение.
Кроме того, около 22.10 поступила информация про обращение в учреждение здравоохранения с травмами первого пальца правой кисти гражданина 1974 года рождения, которые были получены из-за взрыва петарды в руке в Марьиной Горке. Он также направлен на амбулаторное лечение.
