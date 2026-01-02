Мусор начали вывозить в Челябинской области

Об этом сообщает региональное министерство экологии. Для уборки мусора и контейнерных площадок в Челябинске задействована 51 единица спецтехники. Особое внимание уделяется Калининскому району, где возобновлен вывоз ТКО с 7 площадок, которые 1 января не были убраны. Власти уделяют пристальное внимание снегу и мусору, так как Челябинск имеет негативный опыт их вывоза в новогодние праздники. В начале 2024 года проблемы возникали из-за заблокированных автомобилями контейнерных площадок.