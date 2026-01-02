В Молдове задерживают на таможнях все посылки из-за границы: Получатели должны доказать, что стоимость не превышает 150 евро

В Молдове задерживают все посылки!
Получатели посылок из-за границы должны доказать таможенной службе Молдовы, что посылка не превышает стоимости 150 евро.
Житель Молдовы жалуется, что так задержали его посылку с Украины, в которой запчасти на мотоцикл на 700 леев.
«Я легко могу доказать, что моя посылка не превышает стоимости 150 евро, но самое обидное, что рассматривают заявления до двух недель», — говорит парень.
А он хотел побыстрее….
