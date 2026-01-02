Ричмонд
В Молдове задерживают на таможнях все посылки из-за границы: Получатели должны доказать, что стоимость не превышает 150 евро

Все больше жалоб от жителей Молдовы, что посылки держат на таможне по две недели и больше.

Источник: Комсомольская правда

В Молдове задерживают все посылки!

Получатели посылок из-за границы должны доказать таможенной службе Молдовы, что посылка не превышает стоимости 150 евро.

Житель Молдовы жалуется, что так задержали его посылку с Украины, в которой запчасти на мотоцикл на 700 леев.

«Я легко могу доказать, что моя посылка не превышает стоимости 150 евро, но самое обидное, что рассматривают заявления до двух недель», — говорит парень.

А он хотел побыстрее….

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

