В Калининграде впервые провели эндоваскулярную операцию на сердце

Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения. Пациент обратился в кардиоцентр с жалобами на выраженную одышку, которая значительно ограничивала его повседневную активность.
В ходе обследования специалисты установили, что причиной ухудшения состояния стало послеоперационное осложнение. В 2022 году мужчине был установлен протез аортального клапана. Операция проводилась на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Спустя время у пациента сформировалась фистула — патологическое отверстие между местом имплантации клапана и окружающими тканями. Это привело к нарушению кровотока и развитию тяжелой сердечной недостаточности.
Для устранения фистулы требовалось герметизировать образовавшееся отверстие. Однако повторное открытое хирургическое вмешательство в данном случае оценивалось как крайне рискованное. Врачи приняли решение выполнить эндоваскулярную, то есть чрезсосудистую процедуру. По индивидуальным параметрам пациента был изготовлен специальный окклюдер — устройство, предназначенное для закрытия дефекта.
Операция стала первой подобной в Калининградской области. Через прокол в бедренной артерии специалисты ввели окклюдер в сосудистую систему, подвели его к области аортального клапана и под контролем давления раскрыли, сформировав своеобразную «заплатку», перекрывающую фистулу. Все этапы вмешательства выполнялись под рентгенологическим контролем.
По словам заведующего отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Дмитрия Зверева, процедура относится к числу технически сложных. Она требует предельной точности, поскольку даже минимальное отклонение инструмента может привести к тяжелым последствиям. Кроме того, состояние сосудов у пациентов индивидуально, и не во всех случаях установка окклюдера возможна.
Вмешательство прошло успешно. Восстановление пациента заняло пять дней. В настоящее время мужчина чувствует себя удовлетворительно и готовится к выписке из стационара.