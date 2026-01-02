В Калининграде впервые провели эндоваскулярную операцию на сердце

В ходе обследования специалисты установили, что причиной ухудшения состояния стало послеоперационное осложнение. В 2022 году мужчине был установлен протез аортального клапана. Операция проводилась на открытом сердце с применением искусственного кровообращения. Спустя время у пациента сформировалась фистула — патологическое отверстие между местом имплантации клапана и окружающими тканями. Это привело к нарушению кровотока и развитию тяжелой сердечной недостаточности.