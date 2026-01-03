Новый год под стук колес: история дежурной ташкентского метро

Для большинства людей новогодняя ночь — это бой курантов и семейное застолье с оливье, шампанским и мандаринами. Но есть и те, кто в будни и в праздники ответственно выполняет рабочие обязанности. В их числе дежурная по посту централизации станции «Кипчак» Ташкентского метрополитена Нозира Юсупалиева.
За годы работы ей трижды выпадало дежурить в новогоднюю ночь.
«В этом есть и хорошие, и плохие стороны. Плохо — потому что ты не рядом с детьми, вдали от семьи. Хорошо — потому что мы работаем в отличном настроении, вместе с коллегами и любимыми пассажирами встречаем Новый год», — делится она.
В праздничные дни метро работает по особому графику, увеличивается количество поездов, сокращаются интервалы движения, а пассажиропоток заметно возрастает. В эти дни метро в основном пользуется молодежь и семьи с детьми. Одни спешат поздравить родных, другие — показать деткам красавицу-елку и подарить близким позитив и отличное настроение.
Сотрудники метрополитена в праздничные дни стараются украсить станции мишурой, гирляндами и шарами, где это возможно.
Когда часы бьют 12, все работники метро остаются на рабочих местах — служба продолжается без перерывов. Пассажиры, в свою очередь, поздравляют дежурных, благодарят за работу и желают счастливого Нового года.
В праздничные дни бывают добрые и необычные моменты. К примеру, это флешмоб Дедов Морозов, который проходил в преддверии праздника в один из прошлых лет.
Такие моменты, по мнению Нозиры Юсупалиевой, особенно ценны. Они дарят особые эмоции людям.
Нозира работает в метрополитене уже 8 лет. Начинала работу она в должности уборщицы. Но хотела расти, поэтому прошла обучение в техшколе, окончила ее на отлично и стала дежурной по станции.
За это время она поработала на многих станциях столичного метро: «Пахтакор», «Буюк ипак йули», «Чорсу», «Алишер Навои», «Халклар дустлиги», «Рохат», «Кипчак».
«В обязанности дежурных по станции входит обеспечение безопасности пассажиров и движения поездов, поддержание порядка и чистоты на станции, а также внимательное и вежливое отношение к каждому человеку. И даже в праздники эти правила остаются неизменными», — говорит она.
По мнению Юсупалиевой, одна из важных составляющих ее работы — это общение с людьми.
Особенно тепло она вспоминает работу на станции «Чорсу». Близость рынка делала дежурства по-настоящему душевными: пассажиры часто угощали сотрудников фруктами и делали небольшие подарки — в знак благодарности и человеческого участия.
Вне службы Нозира — мама двоих сыновей. Старшему — 17 лет, младшему — 12. Они очень гордятся мамой и во всем ее поддерживают.
У Нозиры Юсупалиевой есть профессиональная мечта, над исполнением которой она будет работать в 2026 году, — дорасти до должности диспетчера поездов. Для этого, говорит она, нужно еще больше учиться и совершенствоваться.