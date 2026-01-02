Мэрия Краснодара предупредила об опасности льда на водоемах

Администрация города напоминает, что безопасность каждого жителя зависит от соблюдения установленных правил. При возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случаях, когда вы видите, что кто-то подвергает себя опасности, выходя на лед, необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.