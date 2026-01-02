Ричмонд
Мэрия Краснодара предупредила об опасности льда на водоемах

В Краснодаре предупредили об опасности тонкого льда на водоемах.

Источник: ЕДДС Краснодара

В Краснодаре на местных водоемах начал появляться лед. Сотрудники МЧС и представители администрации города обращаются к жителям с настоятельным призывом соблюдать осторожность и не выходить на тонкий лед.

Согласно информации, предоставленной мэрией города, толщина льда на водоемах неоднородна, и выход на него категорически запрещен. Лед, формирующийся при плюсовых температурах и резких перепадах погоды, отличается нестабильностью и может ломаться внезапно, без предупреждающих тресков.

«Зимние водоемы — не место для игр и прогулок», — сообщили в ЕДДС.

Специалисты настоятельно просят провести разъяснительную беседу с детьми, объяснив им все риски, связанные с выходом на лед. Даже кратковременное пребывание на тонком льду может привести к трагическим последствиям.

Администрация города напоминает, что безопасность каждого жителя зависит от соблюдения установленных правил. При возникновении чрезвычайных ситуаций, а также в случаях, когда вы видите, что кто-то подвергает себя опасности, выходя на лед, необходимо немедленно звонить по единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.