«Падают и калечатся»: омичи пожаловались на обледенелые дороги «Зимнего Любинского»

После окончания празднования новогодней ночи в социальных сетях массово стали появляться жалобы горожан на пешеходные зоны «Зимнего Любинского», которые покрыты коркой льда. В телеграм-канале «Новости Омска | Жесть» один из комментаторов возмутился тем, что дорожные службы заранее не посыпали тротуары песком, зная о большом количестве народа в новогодние праздники.
«На “Зимнем Любинском” не были посыпаны дороги песком, многие падали, и я не исключение — перелом ключицы. Почему дорожные службы не посыпают дорожки песком, знают же, что людей будет много…», — пожаловался один из посетителей «Зимнего Любинского».
В городской администрации прокомментировали появившийся пост с жалобой на работу дорожных служб.
«Здравствуйте! Нам жаль, что такое случилось. Погода нестабильная, перепады температур, 31 декабря днем прошел дождь и произошло повсеместное обледенение территорий. Уже во время осадков началась обработка дорог и пешеходных территорий. Особое внимание уделено местам проведения праздничных мероприятий. Синоптики продолжают предупреждать о возможных гололедных явлениях, работа ведется без выходных, днем и ночью. Будьте внимательны и предельно осторожны!» — ответили в пресс-службе Администрации города Омска.
В комментариях развернулось массовое обсуждение по поводу состояния пешеходных зон и обледенелых дорог городского пространства. Например, в том же ТГ-канале «Новости Омска | Жесть» появился комментарий омича: «Все тротуары были как каток», который он подкрепил фотографиями.
Высказались и другие комментаторы:
— «Плитки очень скользкие, сами сегодня чуть не грохнулись, двигаясь в Омскую крепость на горки, подступы к горке тоже очень скользкие, дети падают…».
— «Именно поэтому люди падают и калечатся…».
Кто-то из омичей, наоборот, остался доволен праздничной программой «Зимнего Любинского», несмотря на скользкие дорожки.
«Да, было скользко. Но организация праздничной программы была отличная! Не было пьяных, все культурно, весело. Все были с семьями. Погода сказочная. Горячее питание и чай, музыка, фейерверк! Нам очень понравилось. Всех хейтеров с Новым годом».
Стоит отметить, что из-за резких перепадов температуры воздуха и аномальных осадков в виде дождя в последние дни уходящего, 2025 года дороги в Омске и области стали похожи на каток. В связи с сильной гололедицей количество травм у жителей Омска значительно возросло.