На улице Пугачёва в Калининграде восстановили фасад дома 1909 года постройки

Специалист отремонтировали кладку, устранили трещин, воссоздали декор.

На улице Пугачёва в Калининграде восстановили фасад дома 1909 года постройки. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале Фонда капремонта области.

Специалисты усилили оконные перемычки, устранили трещины и восстановили повреждённую кирпичную кладку. «Внимание уделили и декору: тонко проработали лепнину, воссоздали оконные обрамления и межэтажные карнизы, первый этаж вновь оформлен рустовкой», — отметили в фонде.

Кроме того, на входе установили изящную дверь с ручкой, украшенной цветочным орнаментом. Её воссоздали по архивным образцам.

Капитальным ремонтом фасада дома на улице Пугачёва, 9 занималась компания «НИКО». С ней заключали контракт на 11,7 миллиона рублей.