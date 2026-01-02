Что подорожает в Волгоградской области в 2026 году: когда и на сколько

С 1 января 2026 года операторы мобильной связи подняли расценки на услуги связи. Компании объяснили это ростом НДС, вложением инвестиций в развитие, что, по их утверждению, позволит и дальше предоставлять качественные услуги и запускать новые продукты и сервисы. Также выросли тарифы на интернет в Волгоградской области. При этом некоторые провайдеры подняли цены еще с середины декабря. В среднем повышение составило около 10%. И это несмотря на ставшие уже постоянными сбои мобильного интернета.