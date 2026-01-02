«Предпринимательница, совмещает карьеру и семью». Минтруда представило потрет белорусской женщины

В стране проживает более четырех миллионов женщин старше 18 лет. В ведомстве отметили, что активность белорусок задает тон развитию общества. Вместе с тем уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте является одним из самых высоких в Европе. Называется 84,8%.