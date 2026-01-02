Ричмонд
«Предпринимательница, совмещает карьеру и семью». Минтруда представило потрет белорусской женщины

Минтруда составило портрет белорусской женщины.

Источник: Комсомольская правда

Минтруда составило портрет белорусской женщины. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

В стране проживает более четырех миллионов женщин старше 18 лет. В ведомстве отметили, что активность белорусок задает тон развитию общества. Вместе с тем уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте является одним из самых высоких в Европе. Называется 84,8%.

В Минтруда отмечают, что белоруски совмещают карьеру и семью. Так, около полумиллиона женщин воспитывают несовершеннолетних детей. Вместе с тем Беларусь входит в топ-30 стран мира по индексу гендерного неравенства.

«Они — предпринимательницы: почти половина всех получателей госсубсидий для открытия своего дела — женщины», — заметили в сообщении.

Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко объявил в 2026 Год белорусской женщины.

Кстати, Минздрав сказал, сколько детей родилось в Беларуси в первые часы 2026 года.

Тем временем Белстат сказал, что среднестатистический белорус тратит 2,5 года жизни на приготовление еды.

