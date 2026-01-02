Ричмонд
Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января

С 3 января поликлиники Нижегородской области приступают к проведению первой в 2026 году диспансеризации.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Об этом в своем телеграм-канале напомнил главред медиа «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Пройти профосмотр в этом году могут жители, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах.

Кроме того, врачи напоминают, что всем гражданам старше 40 лет рекомендуется проходить обследование ежегодно. Никонов добавил, что к анонсированию профосмотров медики подошли с креативом.

«Дзержинск завлекает кокошниками и кислородными коктейлями, в Нижнем диспансеризацию превратят в семейную Рождественскую акцию. В Выксе Дед Мороз на личном примере напомнил о важности заботы о своём здоровье», — написал он.

Ранее сообщалось, что в декабре 2025 года в Нижнем Новгороде прошла первая ночная диспансеризация.