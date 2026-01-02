Нижегородцы смогут пройти диспансеризацию в поликлиниках с 3 января

Об этом в своем телеграм-канале напомнил главред медиа «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Пройти профосмотр в этом году могут жители, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 годах.