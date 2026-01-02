Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде

«Находясь в воде, внимательно смотрите на наличие медуз и прочих морских обитателей, у которых есть периоды высокой активности. Если вас укусили или ужалили, лучший вариант — это обращение в госпиталь. Наличие медицинской страховки на такой случай — необходимость. То же самое касается незапланированных встреч и “конфликтов” с дикими животными, хотя такие случаи чрезвычайно редки», — добавил эксперт.