Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде

Спектр рисков, с которыми могут столкнуться российские туристы в Таиланде, достаточно широк — от дорожных аварий до тропических болезней, среди них есть и те, которым ошибочно не придают большого значения, рассказал агентству генеральный директор туристический компании «Тезтур Таиланд» Андрей Снетков.
«Все, что связано в Таиланде с монархией, лучше не обсуждать ни с друзьями-туристами, ни с местным населением. Закон защищает все, что касается королевской семьи, и любые некорректно сказанные слова или совершенные действия могут привести к нежелательным для туристов последствиям», — предупредил он.
Чаще всего к серьезным проблемам, по словам эксперта, приводит несоблюдение правил, а также отсутствие или недостаточный объем страховок.
Особое внимание он советует обратить на опасность дорожно-транспортных происшествий.
«Воздерживайтесь от аренды мотоциклов и скутеров, процент аварий в непривычном для россиян движении очень высок. Если вы все-таки арендуете мотоцикл или скутер, два совета: арендовать транспортное средство без внесенной в договор страховки нельзя категорически, а мотоциклетный шлем — это то, без чего не выжить», — отметил Снетков.
Серьезной опасностью он назвал также укусы ядовитых медуз и игнорирование запретов на купание.
«Находясь в воде, внимательно смотрите на наличие медуз и прочих морских обитателей, у которых есть периоды высокой активности. Если вас укусили или ужалили, лучший вариант — это обращение в госпиталь. Наличие медицинской страховки на такой случай — необходимость. То же самое касается незапланированных встреч и “конфликтов” с дикими животными, хотя такие случаи чрезвычайно редки», — добавил эксперт.
Работавший с российскими туристами гид с 40-летним стажем Прасит Кеомонгкхон в свою очередь отметил, что никакие встречи с животными по своей опасности и летальности не могут сравниться с ездой на незастрахованном мопеде без шлема и купанием в море, когда спасателями выставлены красные флажки.
«Именно ДТП с мопедами и мотоциклами и утопления в отбойном течении или просто при сильном волнении на море остаются главными причинами смертельных случаев с туристами… Отбойное течение при приливе и больших волнах гораздо страшнее любых медуз и физалий, человека просто отбрасывает от берега, и он теряет силы», — объяснил гид в беседе с РИА Новости.
Снетков, кроме того, посоветовал туристам быть острожными с уличной едой, пить только бутилированную воду, воздерживаться от добавления в напитки льда в тех местах, где его чистота может не быть гарантированной, и избегать скоропортящихся продуктов, продающихся на открытом воздухе.
Эксперт также напомнил, что после трех лет декриминализации запрещенного в РФ каннабиса в Таиланде сейчас в этой сфере происходят изменения, и продажу подобной продукции упорядочивают и ограничивают.
«Не рекомендую пробовать или пытаться купить эти продукты. Применение закона о декриминализации каннабиса сейчас находится в переходной стадии, тенденция идет к большим ограничениям, и турист может очень легко оказаться в ситуации, когда он нарушил закон, и ему придется нести за это ответственность», — подчеркнул собеседник агентства.