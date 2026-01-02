В Центральном парке Волгограда начались новогодние мероприятия

Пока стоит зимняя погода, в парке работают снежные горки и каток, также можно прокатиться на нескольких каруселях и покормить животных в «Деревне Альпаково». Есть кулинарные мастер-классы и квизы в помещениях. На катке 4, 8 и 11 января устроят дискотеку с музыкальными сетами от диджеев, начало в 16.30. Также уже можно приводить себя в форму и готовиться к Рождественскому забегу. 7 января в парке пробегут дистанции в 1 и 5 км в новогодних костюмах. На забег нужно зарегистрироваться на сайте «Волгоградского марафона».