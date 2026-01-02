Ричмонд
На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Более 28 миллионов посетителей побывали на ВДНХ за 2025 год, за это время там прошло свыше 1600 мероприятий, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«На ВДНХ (за 2025 год — ред.) — больше 28 миллионов посетителей и свыше 1600 мероприятий… Главная выставка страны продолжает быть центром притяжения как москвичей, так и гостей нашего города», — написал Собянин в своем канале на платформе Max.

Мэр добавил, что в прошлом году на ВДНХ прошло больше 600 событий, посвященных науке, культуре, искусству, литературе, музыке и кинематографу. Спорту было посвящено 75 мероприятий. Для детей работали аттракционы в тематическом парке «Орион».

Среди главных событий для выставки Собянин отметил завершение реставрации исторических павильонов № 35 «Главтабак», № 8 «Юные натуралисты», № 6 «Химия» и № 67 «Карелия», грандиозный автофестиваль «ПроДвижение» в честь дня рождения Выставки и «Московский выпускной».

«В будущем планируем сделать Выставку еще более современной и открытой для людей всех возрастов и интересов. Специально для этого была принята Стратегия развития ВДНХ до 2030 года, фундаментальной идеей которой стало то, что ВДНХ — это место силы и традиции счастья», — заключил мэр Москвы.

