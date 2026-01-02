На ВДНХ за 2025 год побывали более 28 миллионов посетителей

«В будущем планируем сделать Выставку еще более современной и открытой для людей всех возрастов и интересов. Специально для этого была принята Стратегия развития ВДНХ до 2030 года, фундаментальной идеей которой стало то, что ВДНХ — это место силы и традиции счастья», — заключил мэр Москвы.