Число поездок по МЦД-1 в рабочий день выросло до 325 тыс. за шесть лет

«Благодаря этому: 268 тыс. жителей Одинцово и Лобни получили предсказуемый и современный транспорт в пешей доступности. Добраться до центра и проехать через весь город стало легче. Это экономит десятки минут каждый день. Районы начали оживать. Когда появляется удобный транспорт, в районы приходят застройщики. Меняется инфраструктура. У станций открываются новые школы, детские сады, магазины — все то, что делает районы действительно удобными для жизни. За шесть лет число поездок по МЦД-1 в рабочий день выросло в 1,6 раза — до 325 тыс. Самыми востребованными станциями по числу поездок стали: Славянский бульвар — 34,7 тыс./сутки, Одинцово — 34 тыс./сутки, Белорусская — 21,6 тыс./сутки», — говорится в сообщении.
Помимо диаметральных поездов, на МЦД-1 ходят аэроэкспрессы в Шереметьево. От «Белорусской» до аэропорта добраться можно примерно за 65 минут, а от «Окружной» — всего за 32 минут. Недавно на МЦД-1 открыли новый московский городской вокзал «Петровско-Разумовская». Пассажиры получили не только новую станцию МЦД и сотни альтернативных маршрутов, но и упрощенный путь до метро, который стал в два раза быстрее.
«Сегодня пассажирам первого Московского центрального диаметра доступны 23 пересадки, которые в среднем занимают не более пяти минут. В 2025 году полностью завершили обновление подвижного состава на МЦД: теперь по линии курсируют современные поезда с эргономичными креслами, системами климат-контроля и плавным ходом. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы продолжим повышать уровень комфорта поездок на МЦД», — цитирует пресс-служба заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.