Число поездок по МЦД-1 в рабочий день выросло до 325 тыс. за шесть лет

«Благодаря этому: 268 тыс. жителей Одинцово и Лобни получили предсказуемый и современный транспорт в пешей доступности. Добраться до центра и проехать через весь город стало легче. Это экономит десятки минут каждый день. Районы начали оживать. Когда появляется удобный транспорт, в районы приходят застройщики. Меняется инфраструктура. У станций открываются новые школы, детские сады, магазины — все то, что делает районы действительно удобными для жизни. За шесть лет число поездок по МЦД-1 в рабочий день выросло в 1,6 раза — до 325 тыс. Самыми востребованными станциями по числу поездок стали: Славянский бульвар — 34,7 тыс./сутки, Одинцово — 34 тыс./сутки, Белорусская — 21,6 тыс./сутки», — говорится в сообщении.