Коттеджный поселок Феликсово в Ленобласти третий день остается без света и воды

Жители коттеджного поселка Феликсово Кировского района Ленобласти третий день остаются без воды, тепла и света, сообщает 78.ru. Проблемы начались в канун Нового года. По словам очевидцев, свет кратковременно вернули 1 января, а затем вновь отключили. Этого хватило, чтобы зарядить смартфоны.