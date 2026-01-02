Ричмонд
+4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Коттеджный поселок Феликсово в Ленобласти третий день остается без света и воды

Жители коттеджного поселка Феликсово Кировского района Ленобласти третий день остаются без воды, тепла и света, сообщает 78.ru. Проблемы начались в канун Нового года. По словам очевидцев, свет кратковременно вернули 1 января, а затем вновь отключили. Этого хватило, чтобы зарядить смартфоны.

Источник: Коммерсантъ

Дозвониться в аварийные службы жителям не удалось, запрос на резервное подключение к другим сетям остается без ответа. В «Россети Ленэнерго» подтвердили факт технологического нарушения на оборудовании, сейчас ведутся восстановительные работы.

Тем временем, в условиях усиливающегося мороза, феликсовцы вынуждены самостоятельно искать способы согреться, пока их дома постепенно остывают.

UPD: Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Фелексово после технологического нарушения, вызванного сильным снегопадом. С 16:49 потребители получают электроэнергию в полном объеме.