Коттеджный поселок Феликсово в Ленобласти третий день остается без света и воды

Дозвониться в аварийные службы жителям не удалось, запрос на резервное подключение к другим сетям остается без ответа. В «Россети Ленэнерго» подтвердили факт технологического нарушения на оборудовании, сейчас ведутся восстановительные работы.
Тем временем, в условиях усиливающегося мороза, феликсовцы вынуждены самостоятельно искать способы согреться, пока их дома постепенно остывают.
UPD: Специалисты «Россети Ленэнерго» восстановили электроснабжение в Фелексово после технологического нарушения, вызванного сильным снегопадом. С 16:49 потребители получают электроэнергию в полном объеме.