Семь поездов изменили график из-за снежного коллапса в Краснодарском крае

В Краснодарском крае из-за снегопада и сбоев в графике движения изменено время отправления нескольких пассажирских поездов. Задержки затронули как местные, так и междугородние маршруты, отправляющиеся 2 января и в ночь на 3 января.
Пассажиров просят внимательно следить за актуальной информацией. Список поездов, для которых изменено время отправления:
— Состав № 44, следующий из Имеретинского Курорта в Москву, выйдет в рейс 2 января ориентировочно в 22:00 или позднее.
— Отправление поезда № 442 из Адлера в Ростов-на-Дону перенесено на более позднее время: 2 января не раньше 23:00.
— Пассажирам рейса № 502 Адлер — Москва следует ориентироваться на выезд из Адлера 2 января не ранее 20:00.
— Поезд № 380 сообщением Адлер — Владикавказ задержится существенно: отправка из Адлера ожидается уже 3 января, не ранее половины первого ночи (00:30).
— Рейс № 116 из Адлера в Томск 2 января планируется к отправлению не ранее 16:30.
— Из Владикавказа в сторону Адлера поезд № 380 2 января сможет выехать не раньше 23:00.
— Состав № 471, следующий из Москвы в Адлер, 2 января отправится со столичного вокзала не ранее 19:30.
Актуальную информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании, а также по круглосуточному телефону Центра поддержки клиентов РЖД: 8−800−775−00−00 (звонок из любой точки России бесплатный).
Ранее сообщалось, что из-за снегопада на Кубани перестали ездить электрички.