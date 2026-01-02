В Москве прошла церемония прощания с иллюзионистом Эмилем Кио

Эмиль Кио умер 30 декабря в возрасте 87 лет, сообщил гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный. С 1961-го он выступал как ассистент отца — артиста цирка и иллюзиониста Эмиля Теодоровича Ренард-Кио. Гастролировал в Мексике, Германии, Швейцарии, Японии, Франции, Швеции, Норвегии, США и других странах. В 1991 году был избран председателем Союза цирковых деятелей России.