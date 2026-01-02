«Почетными донорами Ростовской области» стали 128 дончан

В Ростовской области 128 дончан стали «Почетными донорами Ростовской области». За прошлый год столь высокого звания были удостоены более тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Глава региона отметил, что донорство — это высшее проявление человечности, не требующее громких слов. Это тихий и бескорыстный поступок, когда человек просто дарит часть себя, чтобы спасти чужую жизнь.
