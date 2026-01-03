Туристическая улица махалли Гулбозор — живое наследие Ташкента

С сохранением узких улочек, небольших домов и резных деревянных дверей, махалля получила новое функциональное наполнение. Сегодня здесь работают ремесленные мастерские, где гости могут увидеть процесс создания изделий и приобрести уникальные сувениры. Уютные пекарни и рестораны предлагают блюда национальной кухни, наполняя улицу ароматами свежеиспеченного хлеба и восточных специй. Для более глубокого знакомства с культурой организовали выставки «История хлеба» и «Путешествие в древний Ташкент».