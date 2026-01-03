Туристическая улица махалли Гулбозор — живое наследие Ташкента

Узбекистан, обладая богатейшей историей и культурным наследием, предлагает путешественникам уникальные маршруты, позволяющие глубже познакомиться с национальными традициями. Одним из таких мест стала туристическая улица махалли Гулбозор в Ташкенте, преобразованная в современное культурное пространство с бережным сохранением аутентичного облика.
Улица расположена в историческом районе города, в непосредственной близости от рынка Чорсу и знаменитого медресе Кукельдаш, построенного в 1570 году. Это соседство придает месту особую атмосферу и делает его привлекательным для туристов, интересующихся историей и архитектурой республики.
В ходе реконструкции у входа на улицу были восстановили ворота в традиционном средневековом стиле. Одним из главных украшений стал 50-метровый айван с резными колоннами, откуда открывается живописный вид на мечеть Ходжа Ахрара Вали. Дополняют пространство искусственный водоем, цветники, фруктовые и декоративные деревья, создающие прохладу и уют в жаркие дни.
«Гулбозор — это место, где узбекская история, ремесла и гостеприимство оживают на каждом шагу».
С сохранением узких улочек, небольших домов и резных деревянных дверей, махалля получила новое функциональное наполнение. Сегодня здесь работают ремесленные мастерские, где гости могут увидеть процесс создания изделий и приобрести уникальные сувениры. Уютные пекарни и рестораны предлагают блюда национальной кухни, наполняя улицу ароматами свежеиспеченного хлеба и восточных специй. Для более глубокого знакомства с культурой организовали выставки «История хлеба» и «Путешествие в древний Ташкент».
Туристическая улица в махалле Гулбозор — это возможность прикоснуться к подлинной культуре Узбекистана, почувствовать дух Востока и увидеть, как историческое наследие гармонично вписывается в современную городскую жизнь.