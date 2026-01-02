Раз тариф, два тариф. Подорожание проезда в электричке возмутило пассажиров

На первый взгляд, рост тарифов на электрички, о которых сообщила Северо-Западная пригородная пассажирская компания, не так уж велик, цена выросла на какую-то пару рублей. Но на самом деле к ним надо теперь прибавлять стоимость «наземного метро», в который превращается обычная электричка, как только въезжает в город. Высшая железнодорожная математика — в материале aif.spb.ru.
Как в метро.
С 1 января проезд на электричке в пределах Петербурга стоит, как в метро, — 65 рублей независимо от расстояния, а дальше увеличение стоимости составило от нескольких копеек до двух-трёх рублей за километр.
Так, по тарифу «Стандарт» первые 14 километров подорожали с 46,20 до 48,14 рубля, а каждый последующий километр — с 3,30 до 3,46 рубля. По тарифу «Ласточка/Финансист» первые 14 километров выросли в цене с 53,48 до 56,14 рубля, а каждый последующий километр — с 3,82 до 4,01 рубля.
Но на деле рост цен оказался более ощутимым. Где-то стоимость проезда стала больше в два раза. Дело в том, что теперь цена на билет складывается из двух тарифов — внутригородского, это те самые 65 рублей, и областного.
Подарочек от РЖД.
Наша читательница Алина прислала чек за билет от Ладожского вокзала до станции Рыжики, это 11-й километр. До Нового года проезд стоил 46 рублей, теперь — 92 рубля. Рост цен — вдвое. Математика такая: 65 рублей до границы Петербурга, а дальше — по 3 рубля 46 копеек за каждый километр.
«Предложение удобного единого тарифа на электрички 65 рублей завернули в красивую упаковку, назвали это новым проектом наземного метро в Санкт-Петербурге. Как это классно и удобно, тем более что накануне Нового года всем не до этого: было 48, станет 65, к подорожаниям привыкли уже. Но на выходе сложно даже слово печатное подобрать, как замаскировали конское повышение цены за проезд. Если внимательно прочитать, то 65 рублей это теперь проезд только в пределах границ города, это и есть “наземное метро”… В случае нашего направления мы будем ехать за 65 рублей от Ладожского вокзала до границы Санкт-Петербурга на “наземном метро”, а к станции 5-й км “Моряков-Балтийцев” этот состав уже превратится в привычную нам электричку, и стоимость уже 71 рубль, а до наших Рыжиков — теперь 92. Съездить до Волховстроя и обратно, кому надо, обойдётся в тысячу. Вот такой вот подарок от РЖД».
«Раньше покупал от Пискарёвки до Корнево за 54 ₽, сейчас 116 ₽! Цена выросла в два раза! Что за беспредел?», — пишет в комментарии к сообщению СЗППК в соцсети Дмитрий Михайлов.
«31 дек. Кузьмолово-Финляндский — 64 ₽ 1янв. — 96 ₽» — привел цены на свои билеты Владимир Кузнецов.
Доехать до границы.
Тариф в 65 рублей действует именно в административных границах Петербурга. Правда, не на каждой карте понятно, где они проходят.
Если ехать с Московского вокзала, то последними «городскими» станциями станут Колпино и Усть-Тосненская. С Балтийского вокзала — Кандакопшино, Бронка и Дудергоф. С Витебского вокзала — Павловск, с Ладожского — Моряков-Балтийцев (5 км), с Финляндского вокзала — Новая Охта.
Зато в выигрыше оказались те, кто отправляется на электричке с Финляндского вокзала вдоль Финского залива: весь Курортный район оказался в зоне действия 65-рублёвого тарифа, включая Сестрорецк, Зеленогорск и другие популярные места. Последние станции в пределах Петербурга на этом направлении — Молодёжное и Ушково.