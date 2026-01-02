Раз тариф, два тариф. Подорожание проезда в электричке возмутило пассажиров

«Предложение удобного единого тарифа на электрички 65 рублей завернули в красивую упаковку, назвали это новым проектом наземного метро в Санкт-Петербурге. Как это классно и удобно, тем более что накануне Нового года всем не до этого: было 48, станет 65, к подорожаниям привыкли уже. Но на выходе сложно даже слово печатное подобрать, как замаскировали конское повышение цены за проезд. Если внимательно прочитать, то 65 рублей это теперь проезд только в пределах границ города, это и есть “наземное метро”… В случае нашего направления мы будем ехать за 65 рублей от Ладожского вокзала до границы Санкт-Петербурга на “наземном метро”, а к станции 5-й км “Моряков-Балтийцев” этот состав уже превратится в привычную нам электричку, и стоимость уже 71 рубль, а до наших Рыжиков — теперь 92. Съездить до Волховстроя и обратно, кому надо, обойдётся в тысячу. Вот такой вот подарок от РЖД».