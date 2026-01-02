В новогодние каникулы в Башкирии можно пройти профилактический медосмотр

В Башкирии в новогодние каникулы не прекращается работа по профилактическому обследованию здоровья. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, пройти диспансеризацию и профилактический осмотр можно будет в ближайшие дни: 2, 3, 5, 6, 8, 9 и 10 января 2026 года.
Пример подали сами руководители медицинских учреждений. Главный врач уфимской больницы № 9 Татьяна Добрейкина, заведующая поликлиникой № 46 Наталья Кокина и глава Бакалинской районной больницы Забир Гиздатуллин уже прошли необходимые процедуры с утра 2 января. Они сдали анализы, осмотрелись у терапевтов и заполнили анкеты о своих привычках.
Напомним, что профилактический осмотр — это первый этап диспансеризации. Для всех россиян старше 18 лет он проводится ежегодно. Полная диспансеризация для людей до 39 лет включительно делается раз в три года, а после 40 лет — каждый год.
Записаться на обследование можно разными способами: через портал «Госуслуги», специального бота в мессенджере MAX, мобильное приложение «К врачу», а также на едином медицинском портале республики. Кроме того, доступна запись по телефону контакт-центра минздрава (122, добавочный 2), лично в регистратуре поликлиники или через инфоматы, установленные в медучреждениях.
