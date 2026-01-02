Оплата жетонами прекращена в Нижегородском метро с 1 января

«Жетоны уходят на фоне практически полного перехода на безналичную оплату. Сегодня, по статистике, 96% поездок на городском транспорте оплачивается электронно. Переход на новые способы оплаты в подземке начался еще несколько лет назад. Нижегородцы заметили, что на некоторых станциях жетоны перестали выдавать. Вместо них появились талоны с QR-кодом, оплатой картой, а также по биометрии».