Оплата жетонами прекращена в Нижегородском метро с 1 января

Исторический день для Нижегородского метро. С 1 января 2026 года оплатить проезд металлическими жетонами нельзя. Их официально выводят из оборота.
Эти жетоны десятилетиями оставались одним из символов подземки.
Фёдор Лютянский — корреспондент:
«Жетоны уходят на фоне практически полного перехода на безналичную оплату. Сегодня, по статистике, 96% поездок на городском транспорте оплачивается электронно. Переход на новые способы оплаты в подземке начался еще несколько лет назад. Нижегородцы заметили, что на некоторых станциях жетоны перестали выдавать. Вместо них появились талоны с QR-кодом, оплатой картой, а также по биометрии».
Для одних жетоны — просто устаревший способ оплаты. Для других — часть личных воспоминаний. Как к изменениям относятся сами пассажиры?
«У нас социальная карта есть. Нам очень удобно». «Век цифровой, поэтому вполне удобно банковскими картами». «По-моему прикольный сувенирчик, почему бы не прикупить?».
Интересный факт: горьковский жетон по размеру и весу полностью совпадал с ленинградским. Из-за этого наши жетоны начали массово вывозить и скупать. Чтобы остановить отток, в метро приняли нестандартное решение — в уже существующих жетонах пробили отверстия. Сегодня жетоны окончательно уходят в историю.