Почти сто человек попали на Новый год в Елизаветинскую больницу

Основными причинами госпитализации стали злоупотребление алкоголем, травмы, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Источник: Telegram-канал «Скорая помощь Ленобласти»

В новогоднюю ночь в Елизаветинскую больницу поступило около ста человек. А основными причинами госпитализации стали злоупотребление алкоголем, травмы, обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

По данным за последние три года, в новогоднюю ночь в больницу поступает от 80 до 100 пациентов. Примерно треть из них связана с алкоголем. На втором месте — падения, ушибы и переломы, об этом сообщили в пресс-службе Елизаветинской больницы.

Особую обеспокоенность медиков вызывают пожилые пациенты. Часто поступают люди с инсультами, инфарктами, нарушениями ритма и обострением хронических заболеваний.

Елизаветинская больница — крупнейший стационар скорой помощи на севере Петербурга. Для нас новогодняя ночь — это не просто праздничное дежурство, а работа в режиме повышенной готовности.