Монета в 1000 рублей появилась в Беларуси

Нацбанк уточняет, что монета «Кітайскі каляндар» на аверсе имеет изображение Государственного герба Республики Беларусь, и надписью Рэспублiка Беларусь с двух сторон от него, также на ней изображен парящий в небесах Нефритовый дворец, а на реверсе — стилизованное изображение цветка лотоса, вокруг которого расположены 12 китайских иероглифов, обозначающих названия животных из китайского гороскопа, размещенных по кругу монеты — каждый в своем секторе. Судя по количеству выпущенных экземпляров — всего 500 штук — монета в 1000 рублей станет коллекционной редкостью. Однако обладатель такой монеты при необходимости может ею рассчитаться за товары или услуги. — Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, — напомнили в Нацбанке.