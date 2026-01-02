Монета в 1000 рублей появилась в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
Тысячерублевая монета уже вышла в обращение с 31 декабря 2025 года. Она нетипична для Беларуси — имеет нестандартную двенадцатиугольную форму, при этом ее диаметр — составляет 160 миллиметров, а вес — 1,5 килограмма. Речь идет о серебряной памятной монете «Кітайскі каляндар» из сплава 999 пробы с частичным золочением и качеством пруф.
Нацбанк уточняет, что монета «Кітайскі каляндар» на аверсе имеет изображение Государственного герба Республики Беларусь, и надписью Рэспублiка Беларусь с двух сторон от него, также на ней изображен парящий в небесах Нефритовый дворец, а на реверсе — стилизованное изображение цветка лотоса, вокруг которого расположены 12 китайских иероглифов, обозначающих названия животных из китайского гороскопа, размещенных по кругу монеты — каждый в своем секторе. Судя по количеству выпущенных экземпляров — всего 500 штук — монета в 1000 рублей станет коллекционной редкостью. Однако обладатель такой монеты при необходимости может ею рассчитаться за товары или услуги. — Выпущенные в обращение монеты являются законным платежным средством Республики Беларусь и обязательны к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений, — напомнили в Нацбанке.
