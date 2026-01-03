Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кобзев: на месте БЦБК построят круглогодичный курорт

Вопрос развития Байкальска обсуждался вместе с партнерами из ВЭБ.РФ.

Источник: Правительство Иркутской области

Работу по развитию Байкальска и территории, где раньше находился БЦБК, продолжает правительство Иркутской области вместе с партнерами из ВЭБ.РФ. Об этом рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

На совещании, в частности, рассмотрели вопросы по обновлению инженерных сетей в рамках освоения бывшей промышленной зоны БЦБК. Именно здесь планируется создать новый современный район Байкальска и всесезонный курорт. Однако для того, чтобы двигаться дальше, сейчас ключевой задачей является разборка сооружений старого комбината. Этим занимается ВЭБ.РФ.

Управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Голубев сообщил, что первый этап, в ходе которого было демонтировано 17 объектов, завершен в установленные сроки. Второй этап включает снос 150 объектов. К этим работам приступят уже в первом квартале нового года.