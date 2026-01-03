Игорь Кобзев: на месте БЦБК построят круглогодичный курорт

Работу по развитию Байкальска и территории, где раньше находился БЦБК, продолжает правительство Иркутской области вместе с партнерами из ВЭБ.РФ. Об этом рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.
На совещании, в частности, рассмотрели вопросы по обновлению инженерных сетей в рамках освоения бывшей промышленной зоны БЦБК. Именно здесь планируется создать новый современный район Байкальска и всесезонный курорт. Однако для того, чтобы двигаться дальше, сейчас ключевой задачей является разборка сооружений старого комбината. Этим занимается ВЭБ.РФ.
Управляющий директор ВЭБ.РФ Денис Голубев сообщил, что первый этап, в ходе которого было демонтировано 17 объектов, завершен в установленные сроки. Второй этап включает снос 150 объектов. К этим работам приступят уже в первом квартале нового года.