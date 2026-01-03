Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский врач рассказал, как избежать проблем с пищеварением в новогодние каникулы

Праздничный рацион обычно включает жирные, жареные и острые блюда, а также алкоголь.

Источник: Om1 Омск

В праздничные дни возрастает количество обращений к врачам с жалобами на боли в животе, тошноту и другие симптомы нарушений пищеварения. Как объясняет заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП № 1, доктор медицинских наук Александр Пропп, основная причина таких состояний — переедание и перегрузка пищеварительной системы.

Праздничный рацион обычно включает жирные, жареные и острые блюда, а также алкоголь. Всё это требует от печени активной переработки токсинов. Как следствие, могут возникнуть такие жалобы, как тошнота, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье.

Что может произойти при переедании и сочетании с алкоголем:

— Острый холецистит.

У людей с желчекаменной болезнью может развиться воспаление желчного пузыря. Характерна боль в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, горечью во рту и повышением температуры.

— Обострение гастрита или язвы.

Чрезмерное потребление тяжёлой пищи может вызвать боли в желудке, изжогу, рвоту и повышение температуры. В некоторых случаях требуется стационарное лечение.

— Острый панкреатит.

Воспаление поджелудочной железы может развиться даже после однократного употребления жирной пищи в сочетании с алкоголем. Панкреонекроз — серьёзное осложнение, требующее немедленной медицинской помощи.

Праздничный рацион также может спровоцировать дискинезию желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагит и другие заболевания ЖКТ. Некоторые из них проявляются схожими симптомами.

В случае появления колики возможно применение спазмолитиков. Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу — терапевту, хирургу или гастроэнтерологу.

Кроме перегрузки ЖКТ, в праздничный период увеличивается риск отравлений. Важно соблюдать сроки хранения готовых блюд и не смешивать разные виды алкогольных напитков.