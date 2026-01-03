Омский врач рассказал, как избежать проблем с пищеварением в новогодние каникулы

Праздничный рацион обычно включает жирные, жареные и острые блюда, а также алкоголь. Всё это требует от печени активной переработки токсинов. Как следствие, могут возникнуть такие жалобы, как тошнота, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье.