Омский врач рассказал, как избежать проблем с пищеварением в новогодние каникулы

В праздничные дни возрастает количество обращений к врачам с жалобами на боли в животе, тошноту и другие симптомы нарушений пищеварения. Как объясняет заместитель главного врача по хирургической помощи БСМП № 1, доктор медицинских наук Александр Пропп, основная причина таких состояний — переедание и перегрузка пищеварительной системы.
Праздничный рацион обычно включает жирные, жареные и острые блюда, а также алкоголь. Всё это требует от печени активной переработки токсинов. Как следствие, могут возникнуть такие жалобы, как тошнота, горечь во рту, тяжесть в правом подреберье.
Что может произойти при переедании и сочетании с алкоголем:
— Острый холецистит.
У людей с желчекаменной болезнью может развиться воспаление желчного пузыря. Характерна боль в правом подреберье с иррадиацией в правое плечо, сопровождающаяся тошнотой, рвотой, горечью во рту и повышением температуры.
— Обострение гастрита или язвы.
Чрезмерное потребление тяжёлой пищи может вызвать боли в желудке, изжогу, рвоту и повышение температуры. В некоторых случаях требуется стационарное лечение.
— Острый панкреатит.
Воспаление поджелудочной железы может развиться даже после однократного употребления жирной пищи в сочетании с алкоголем. Панкреонекроз — серьёзное осложнение, требующее немедленной медицинской помощи.
Праздничный рацион также может спровоцировать дискинезию желчевыводящих путей, рефлюкс-эзофагит и другие заболевания ЖКТ. Некоторые из них проявляются схожими симптомами.
В случае появления колики возможно применение спазмолитиков. Если симптомы сохраняются, необходимо обратиться к врачу — терапевту, хирургу или гастроэнтерологу.
Кроме перегрузки ЖКТ, в праздничный период увеличивается риск отравлений. Важно соблюдать сроки хранения готовых блюд и не смешивать разные виды алкогольных напитков.