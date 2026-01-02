В Ростове 56 храмов откроют двери для ночных рождественских служб

В Ростова в ночь с 6 на 7 января праздничные богослужения пройдут в 56 православных храмах города. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.
Службы начнутся в 23:30 и продлятся до трех часов ночи. Традиционно многие ростовчане собираются в это время в Кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы.
— На днях встретился с митрополитом Ростовским и Новочеркасским Меркурием, чтобы обсудить подготовку к этому важному событию. Уже многое сделано, а то, что предстоит, завершим совместными усилиями, — добавил он.
