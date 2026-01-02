«Мы вам позвоним». Наталья Эйсмонт о том, как попала на БТ

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Воспоминаниями о начале своего телевизионного пути на БТ поделилась пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт в документальном фильме «70 лет вместе с вами! Юбилей Белорусского телевидения», сообщает БЕЛТА.
1 января 2026 года — юбилейная для Белорусского телевидения дата — 70-й день рождения. 1 января 1956 года впервые из маленькой студии еще недостроенного телецентра к телезрителям с экрана обратилась Тамара Бастун. Так началась эра белорусского телевидения.
За этот период на БТ выросла целая плеяда талантливых журналистов, которые вне зависимости от должностей остаются БТшниками.
Пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт и сегодня верна той телевизионной закалке. Вечер, снег, уличные съемки, а журналист без шапки, еще снимает и перчатки. И в этом тоже мастерство: не важно, сколько времени и какая погода — работать до тех пор, пока не прозвучит «Стоп, снято» с уважением к тем, кто стоит за кадром.
Наталью Эйсмонт телезритель Белтелерадиокомпании еще помнит как Наталью Кирсанову. Это ее телевизионный псевдоним, который взяла студенткой Академии искусств. На четвертом курсе начала совмещать учебу и ТВ. О телевизоре девушка не мечтала, но так сложился ее путь.
«Хорошо помню суфлер, листы, сам стол и обстановку, которая царила вокруг. Мне дали прочитать текст — прочитала. После этого абсолютно, скажем мягко, мне спокойно и, честно говоря, где-то равнодушно сказали: “Хорошо, ждите. У нас людей много, на телевидении работать хотят, мы вам позвоним”, — воспоминает Наталья Эйсмонт тот момент.
Но в тот же день получила обратную связь, не успев доехать домой. «Помню, когда подъезжала к финальной остановке, раздался звонок с незнакомого номера на мобильный телефон. Я ответила и услышала: “Мы приглашаем вас завтра начать обучение в Белтелерадиокомпании, начать стажироваться и, если все будет хорошо, сесть в кресло ведущего новостей”, — рассказывает она.
Так все в буквальном смысле завертелось, учитывая ритм телевидения и то, что Наталья была еще студенткой, актрисой театра и кино. -0-
Скриншоты видео.