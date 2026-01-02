Умер фотограф Валерий Плотников

«Творчество Валерия Плотникова — эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним — Валерий Петербургский — свидетельство любви к родному городу», — отметил Беглов.