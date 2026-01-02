Ричмонд
Умер фотограф Валерий Плотников

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью фотографа Валерия Плотникова, назвав его непревзойденным мастером.

Источник: © РИА Новости

«Петербургская культура понесла большую утрату. Ушел из жизни Валерий Федорович Плотников — один из самых известных фотохудожников нашего города и России», — говорится в тексте соболезнования.

Губернатор назвал Плотникова непревзойденным мастером.

«Творчество Валерия Плотникова — эпоха в отечественном фотоискусстве. Его имя стало легендарным. Исключительно талантливый, непревзойденный мастер портрета, он запечатлел в своих творениях многих великих деятелей российской культуры последних десятилетий и нашего времени. Жизненный путь Валерия Плотникова неразрывно связан с Санкт-Петербургом. Его псевдоним — Валерий Петербургский — свидетельство любви к родному городу», — отметил Беглов.

Он выразил соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Плотникова.

Валерий Плотников (родился 20 октября 1943 года) — советский и российский фотограф. Окончил художественную школу при Академии художеств, художественный институт. В 1969 году окончил ВГИК. Среди работ Плотникова — серии фотографий Владимира Высоцкого, Сергея Параджанова, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана. Первая персональная выставка Плотникова состоялась в ленинградском Доме кино в 1976 году.

