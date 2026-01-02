«Это было как страшный сон»: подруга погибшей девушки в Херсонской области рассказала о ее смерти

«Она навсегда останется в нашей памяти и наших сердцах. Нам она была очень близка. Мы дружим компанией девочек, и то, как мы узнали, что она погибла, — это было просто ужасно. Мы не могли поверить, что это правда, очень долго это отрицали. Если честно, нам до сих пор не верится, что с ней такое произошло, будто это какой-то страшный сон», — пишет Telegram-канал RT, ссылаясь на слова собеседницы.