Умер почетный президент «Полярного конвоя» Юрий Александров

«Мужественный и стойкий человек, Юрий Ефимович Александров посвятил себя служению Родине. В блокадном Ленинграде участвовал в работах по подготовке города к обороне. В совсем юном возрасте в составе истребительного подразделения принимал участие в борьбе с диверсантами на освобожденной территории. В послевоенные годы, получив военно-морское образование в Ленинграде, служил на Северном флоте, был командиром ракетных кораблей», — отметил губернатор.