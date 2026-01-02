Умер почетный президент «Полярного конвоя» Юрий Александров

С. -ПЕТЕРБУРГ, 2 янв — РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования в связи со смертью ветерана Великой Отечественной войны, жителя блокадного Ленинграда, почетного президента региональной общественной организации «Полярный конвой» Юрия Александрова.
«Санкт-Петербург понес большую утрату. Ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны, житель блокадного Ленинграда, капитан первого ранга, почетный президент петербургской региональной общественной организации “Полярный конвой” Юрий Ефимович Александров», — говорится в тексте соболезнования.
Беглов выразил соболезнования родным, близким и соратникам Александрова.
«Мужественный и стойкий человек, Юрий Ефимович Александров посвятил себя служению Родине. В блокадном Ленинграде участвовал в работах по подготовке города к обороне. В совсем юном возрасте в составе истребительного подразделения принимал участие в борьбе с диверсантами на освобожденной территории. В послевоенные годы, получив военно-морское образование в Ленинграде, служил на Северном флоте, был командиром ракетных кораблей», — отметил губернатор.
Он напомнил, что Александров многое сделал для сохранения памяти о Северных конвоях.
«Созданная им и соратниками в 1995 году общественная организация объединила людей, которые хранили память о подвиге участников Полярных конвоев. Под руководством Юрия Александрова организация вела активную работу, устанавливала связи с ветеранами полярных конвоев из других стран, воспитывала молодежь на примере подвигов старшего поколения. Юрий Ефимович Александров пользовался огромным уважением у ветеранов, молодежи, жителей нашего города», — отметил Беглов.