Умер фотограф, снимавший Высоцкого, Пугачеву и Вертинскую

В Санкт-Петербурге умер фотограф Валерий Плотников, работавший с Владимиром Высоцким, Аллой Пугачевой, Анастасией Вертинской и другими известными деятелями культуры. Ему было 82 года. О смерти Плотникова сообщил источник в его окружении.
Валерий Плотников родился в Барнауле, однако большую часть жизни жил и работал в Санкт-Петербурге. Он был известен также под псевдонимом Валерий Петербургский и являлся почетным членом Российской академии художеств. После окончания ВГИКа Плотников занялся профессиональной фотографией, специализируясь на портретной съемке.
Среди наиболее известных работ фотографа — серии портретов Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и других представителей искусства. Его первая персональная выставка прошла в 1976 году в ленинградском Доме кино, после чего работы Плотникова экспонировались в России и за рубежом.
Фотограф также выпустил несколько альбомов, в том числе «Чистосердечная фотография. Моментальная и навек», «Портрет уходящей эпохи» и «Высоцкий. Таганка».
