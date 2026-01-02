Умер фотограф, снимавший Высоцкого, Пугачеву и Вертинскую

Среди наиболее известных работ фотографа — серии портретов Владимира Высоцкого, Лили Брик, Сергея Параджанова, Аллы Пугачевой, Юрия Богатырева, Анастасии Вертинской, Бориса Эйфмана и других представителей искусства. Его первая персональная выставка прошла в 1976 году в ленинградском Доме кино, после чего работы Плотникова экспонировались в России и за рубежом.