В Госдуме предложили начать эксперимент с базовым доходом

Миронов предложил ввести базовый доход в бедных регионах.
В двух самых бедных регионах России могут ввести базовый доход в порядке эксперимента. Такой вариант предложил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его словам, пилотный проект станет шагом к возможному распространению этой меры на всю страну.
Политик связал инициативу с тем, что действующая система адресной поддержки не обеспечивает устойчивой помощи нуждающимся. «Мы предлагали ввести базовый доход хотя бы в двух самых бедных пилотных регионах. Думаю, что мы к этому придем, сначала — в порядке эксперимента, а со временем по всей стране», — заявил Миронов, пишет ТАСС. Он напомнил, что еще в 2021 году его партия выступила за введение в России базового дохода для семей с детьми — по 10 тысяч рублей в месяц на каждого члена семьи, в которой есть несовершеннолетний ребенок.
Миронов подчеркнул, что сейчас самые малообеспеченные семьи получают единое пособие, которое, по его словам, лишь формально выводит их за черту нищеты. Если доход такой семьи превышает установленный порог нуждаемости даже на незначительную сумму, она теряет право на поддержку. Он уточнил, что базовый доход, по его замыслу, семьи смогут направлять на повседневные нужды. В их числе он назвал оплату кружков и секций для детей, медицинские услуги, мелкий ремонт жилья и погашение долгов.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») сообщил, что размер маткапитала в 2026 году году составит 737 тысячи рублей на первого ребенка. Около 974 тысяч рублей составит сумма выплаты на второго малыша, если денежные средства за первого получены не были, пишет «Газета.ру».