На Украине офицеров обвинили в махинациях с «боевыми» выплатами военнослужащим

«Командир подписывал документы о якобы участии приближенных к нему штабных работников в боевых действиях на передовой. А начальник финслужбы вносил эти недостоверные данные в расчётные сведения», — сообщила пресс-служба ГБР на своем сайте.
Таким образом, военные, не покидавшие места постоянной дислокации, получили около 700 тысяч гривен (16,5 тысячи долларов) «боевых» выплат. Офицерам предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге, что грозит им до шести лет лишения свободы. В настоящее время суд арестовал имущество фигурантов, а обвинительный акт направлен в суд.
Ранее украинская прокуратура сообщила о раскрытии схемы хищения электроэнергии в «Укрэнерго» на сумму 168 миллионов гривен (около 310,8 млн рублей). Компания поставляла электроэнергию поставщику за счёт небалансов (излишков энергии в сети). Этот поставщик, в свою очередь, передавал её промышленному предприятию, которое не осуществляло оплату, в то время как «Укрэнерго» не применяло никаких санкций за неоплату.
