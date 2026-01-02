На Украине офицеров обвинили в махинациях с «боевыми» выплатами военнослужащим

Ранее украинская прокуратура сообщила о раскрытии схемы хищения электроэнергии в «Укрэнерго» на сумму 168 миллионов гривен (около 310,8 млн рублей). Компания поставляла электроэнергию поставщику за счёт небалансов (излишков энергии в сети). Этот поставщик, в свою очередь, передавал её промышленному предприятию, которое не осуществляло оплату, в то время как «Укрэнерго» не применяло никаких санкций за неоплату.