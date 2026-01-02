Что продается в первом турецком магазине в Кургане. Фото, видео

В магазине сейчас можно заказать один вид кофе, приготовленного в турке на песке. По славам владельца бизнеса, он планирует поставить кофемашину, чтобы расширить ассортимент готового кофе. Помимо продуктов в магазине продается посуда. Эрхан намерен познакомить курганцев с брендами натуральной турецкой косметики, а в перспективе и с текстильными товарами. Он отметил, что прислушивается к советам курганцев, которые иногда спрашивают о том или ином турецком продукте. При росте потока покупателей появится вторая касса.