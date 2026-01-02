Что продается в первом турецком магазине в Кургане. Фото, видео

Владелец магазина прислушивается к советам курганцев и изучает спрос на турецкие продукты.
В магазине турецких продуктов в Кургане продаются восточные сладости, кофе, чай, а также оливки, масла, овощные консервы, сыры. Магазин работает в Западном районе города, однако первоначально рассматривались помещения под торговую точку в Заозерном. Об этом URA.RU рассказал бизнесмен Эрхан Йылдырым.
«Первоначально мы рассматривали помещения для магазина в Заозерном микрорайоне Кургана. Но предложенные помещения не подошли по расположению, площади и инфраструктуре. Для меня было важно наличие удобной парковки перед зданием. Выбрал помещение в Западном районе города. Мы торгуем продуктами, которые доставляем из Турции через Москву. Это чай, кофе, турецкие сладости, консервация, масла», — рассказал Эрхан.
В магазине сейчас можно заказать один вид кофе, приготовленного в турке на песке. По славам владельца бизнеса, он планирует поставить кофемашину, чтобы расширить ассортимент готового кофе. Помимо продуктов в магазине продается посуда. Эрхан намерен познакомить курганцев с брендами натуральной турецкой косметики, а в перспективе и с текстильными товарами. Он отметил, что прислушивается к советам курганцев, которые иногда спрашивают о том или ином турецком продукте. При росте потока покупателей появится вторая касса.
Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане Магазин турецких продуктов в Кургане.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане открылся магазин турецких продуктов. Владелец бизнеса занимается оптовой торговлей продуктами в Москве и планируется создать розничную сеть на Урале. При этом продовольственные базы готов расположить в Кургане. Торжество по случаю открытия магазина он планирует провести весной 2026 года.