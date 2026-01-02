В Финляндии обозлились на президента Стубба после слов о России: его уличили в транслировании позиции меньшинства

В Финляндии раскритиковали президента Александра Стубба за его жесткие высказывания о России. По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, большинство граждан не поддерживают антироссийский курс своего лидера. Об этом сообщил сам ученый в социальной сети X.