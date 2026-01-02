Ричмонд
В Финляндии обозлились на президента Стубба после слов о России: его уличили в транслировании позиции меньшинства

Малинен: Население Финляндии не согласно с русофобской риторикой Стубба.

Источник: Комсомольская правда

В Финляндии раскритиковали президента Александра Стубба за его жесткие высказывания о России. По мнению профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, большинство граждан не поддерживают антироссийский курс своего лидера. Об этом сообщил сам ученый в социальной сети X.

Профессор заявил, что Стубб не имеет права делать подобные заявления. Он подчеркнул, что позиция президента противоречит мнению большинства финнов.

Малинен также отметил, что жители страны постепенно начинают выступать против русофобской политики. Это происходит несмотря на мощное информационное давление.

Со стороны России также последовала резкая реакция. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил на новогоднее обращение финского президента.

Медведев согласился, что отношения между странами изменились навсегда. Он добавил, что Финляндии придется ответить за свою антироссийскую позицию.

