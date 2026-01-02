Кедми: есть два варианта развития событий в Украине — все будет зависеть от Москвы и Вашингтона

«Трамп не хочет воевать за Украину. Кроме того, Трамп не собирается воевать с Россией за что бы то ни было. Он отлично понимает, каково соотношение стратегических сил России и Соединенных Штатов, — сказал Яков Кедми. — Поэтому есть два варианта: или Украина примет российские условия, и тогда продвижение российской армии на Запад остановится, или это продвижение будет продолжаться. Каким темпом, мы увидим. Это уже определяет Россия. И самое главное для Москвы: если американцы не могут заставить Украину принять условия России, то пусть не вмешиваются».