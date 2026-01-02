Кедми: есть два варианта развития событий в Украине — все будет зависеть от Москвы и Вашингтона

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Если Москва и Вашингтон уладят свои отношения, проблем договориться по Украине не будет. Такое мнение в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА высказал политический аналитик, военный эксперт, бывший государственный деятель Израиля Яков Кедми.
«Трамп не хочет воевать за Украину. Кроме того, Трамп не собирается воевать с Россией за что бы то ни было. Он отлично понимает, каково соотношение стратегических сил России и Соединенных Штатов, — сказал Яков Кедми. — Поэтому есть два варианта: или Украина примет российские условия, и тогда продвижение российской армии на Запад остановится, или это продвижение будет продолжаться. Каким темпом, мы увидим. Это уже определяет Россия. И самое главное для Москвы: если американцы не могут заставить Украину принять условия России, то пусть не вмешиваются».
Эксперт обратил внимание, что Соединенные Штаты под руководством Дональда Трампа уже в значительной степени пересмотрели свое отношение к конфликту в Украине. Речь идет о том, что Вашингтон перестал напрямую поставлять вооружение Киеву и продает его европейским государствам. «Если кто-то хочет воевать, пожалуйста, вот прейскурант. Платите за каждый патрон, мы за вас воевать не будем», — объяснил новую стратегию США в отношении Украины Яков Кедми.
Кроме того, полагает он, на переговорах между Россией и Соединенными Штатами ключевым вопросом является прежде всего дальнейшая перспектива отношений Москвы и Вашингтона. «Если они будут улажены, нет проблем договориться о том, чтобы Украина или то, что от нее останется, не представляла угрозы России. Это Россия решит», — уверен эксперт.
Яков Кедми добавил, что для России важнейшую роль в этом конфликте играют национальные интересы: «Русская православная церковь и русский народ в Украине… Я не думаю, что Россия будет относиться к ним безразлично, она не сможет».-0-