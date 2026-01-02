Поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются из-за снегопада

Непогода на юге России внесла коррективы в работу железнодорожного транспорта. Из-за сильного снегопада и ухудшения погодных условий в Краснодарском крае произошел сбой в графике движения, который затронул ряд поездов, следующих через территорию Ростовской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.