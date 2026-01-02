Ричмонд
Поезда, следующие через Ростовскую область, задерживаются из-за снегопада

Снегопад на Кубани сдвинул график движения поездов через Ростовскую область.

Источник: Комсомольская правда

Непогода на юге России внесла коррективы в работу железнодорожного транспорта. Из-за сильного снегопада и ухудшения погодных условий в Краснодарском крае произошел сбой в графике движения, который затронул ряд поездов, следующих через территорию Ростовской области. Об этом сообщили в Федеральной пассажирской компании.

В результате несколько составов отправятся с конечных станций с существенной задержкой. Пассажирам, планирующим поездки, необходимо свериться с новым временем.

Так, поезд № 44 «Имеретинский Курорт — Москва» отправится со станции не ранее 22:00 2 января. Поезд № 442 «Адлер — Ростов-на-Дону» задержится до 23:00. Состав № 502 «Адлер — Москва» начнет движение не ранее 20:00.

Наибольшая задержка коснулась поезда № 380 «Адлер — Владикавказ», отправление которого перенесено на 3 января, после 00:30. Поезд № 116 «Адлер — Томск» выедет не ранее 16:30 2 января.

Изменения также касаются и обратного направления. Поезд № 380 «Владикавказ — Адлер» отправится не ранее 23:00 2 января, а состав № 471 «Москва — Адлер» — не ранее 19:30.

